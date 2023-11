Fußball, Kreisliga A SVH verliert das Topspiel knapp

Der SV Hösel verfügt über den besten Angriff der Kreisliga A. Aber an der bärenstarken Abwehr des Tabellenführers FC Bosporus, daran bissen sich die Stürmer um den Top-Torjäger Niklas Olddörp die Zähne aus. Die Gäste hatten in der Startphase einige Schwierigkeiten mit dem Verfolger. Finn Schröder kam so zu einem Pfostenschuss (3.), aber mehr ließ Bosporus einfach nicht zu. Und dann die 79. Minute. Hösel rückte beim Stand von 0:0 etwas weiter auf, wollte schließlich unbedingt den Dreier landen, um ganz nach oben zu stoßen, aber das nutzte Bosporus. Dem FC gelang ein feiner Zug über rechts, und der sonst gute SVH-Keeper Tim Baum, gerade 18 Jahre alt, hatte diesmal keine Chance zur Abwehr. Die Höseler verloren so dieses Topspiel mit 0:1 und bleiben in der Verfolgerrolle. Am Mittwoch stehen sich die beiden Teams erneut gegenüber in der dritten Kreispokal-Runde (Sparta-Platz 19.30 Uhr).