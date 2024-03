Fußball, Kreisliga A SVH verliert das Spitzenspiel knapp

Ratingen/Hösel · Die Höseler unterliegen in der Fußball-Kreisliga A daheim dem DSC 99 mit 0:1, der so wieder an ihnen vorbeizieht. Der Liga-Konkurrent Türkgücü Ratingen muss mit einem 2:2 gegen Oberbilk leben.

24.03.2024 , 20:30 Uhr

Der DSC 99 liegt dem SV Hösel, hier mit Leonard Prusa und Niklas Oldörp (von rechts), einfach nicht. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Werner Möller