Fußball, Kreisliga A Türkgücü verliert unglücklich

Türkgücü Ratingen hat sich im Kreisliga-A-Heimspiel gegen den Tabellenführer DSC 99 achtbar geschlagen, konnte aber die 1:2-Heimniederlage nicht verhindern. Es begann ordentlich, als Gökan Dalmis recht früh beim 1:0 einen Eckball einlenkte. Dann wurde der DSC immer stärker, wenig später gelang ihm der Ausgleich (10.). Nach der Pause machten die Gäste alles klar durch einen Elfmeter, das Handspiel im eigenen Strafraum unterlief Vincent Buschhoff bei einer Grätsche (55.). „Wir haben gut mitgehalten“, sagte der Ratinger Pressewart Osman Eroglu. „Der Ausgleich lag am Ende in der Luft. Aber er fiel nicht, und so hat der DSC knapp gewonnen.“