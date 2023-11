Fußball, Kreisliga A Türkgücü siegt, Hösel verliert

Den SV Hösel hat es erstmals in dieser Saison erwischt. Alle fünf Heimspiele bisher wurden souverän gewonnen, aber gegen Wersten 04 gab es ein 1:3 (0:2). Alle Tore der Gäste schoss Kilian Laux. Und der FC Bosporus ist am SVH nun vorbei gezogen auf Rang zwei. Die Höseler mussten ab der 47. Minute in Unterzahl spielen. Leo Prusa glaubte, seinen Gegenspieler eine Kopfnuss geben zu müssen und das sah der daneben stehende Schiedsrichter. Höseles Trainer Benny Schröder hält dennoch beide Hände über seinen Schützling: "Ich bin früher auch mal vom Platz geflogen. Das kann passieren. Fußballer haben sich nun einmal nicht immer in Griff." Pech kam für seine Schützlinge im ersten Durchgang dazu. Dominik Abdel-Ahad schoss einen feinen Treffer, aber der Schiedsrichter sah ihn im Abseits. "War es aber nicht", beteuert Schröder. "Ich stand auf der Höhe. Der Treffer musste zählen." Wenig später konnte Abdel-Ahad ein etwas ungenaues Zuspiel von Finn Schröder nicht einschießen. Auch in Unterzahl waren die Hausherren leicht überlegen, aber Wersten bestach mit einer guten Abwehr.