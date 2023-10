Fußball, Kreisliga A Türkgücü mit Sensation im Pokal und Sorgen in der Liga

Der SV Hösel hat einen glänzenden Lauf. Mit drei Siegen zuletzt und 16 Toren wurde Platz zwei gefestigt, aber ein Stolpern ist auf dem Weg zum Meistertitel der Fußball-Kreisliga A verboten. Zu stark ist der ganz oben stehende DSC 99, der sich einfach keine Blöße gibt. Danach sieht es auch am Sonntag nicht aus, wenn die Derendorfer den VfL Benrath erwarten. Die Höseler weilen beim SC Unterbach (15.30 Uhr), dem Tabellenelften. Der Bezirksliga-Absteiger hat nach unten hin bei 14 Punkten nichts zu befürchten, Druck lastet eigentlich nur auf dem SVH. Trainer Benny Schröder sieht die Lage so: „Wir sind wirklich gut in Form. Wir wollen am Saisonende ganz oben stehen, und in Unterbach muss ein weiterer Dreier her.“ Stürmer Marzio Menzler ist wieder dabei, auch der schnelle Alex Schulze, es gibt keine Personalsorgen.