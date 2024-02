Fußball, Kreisliga A Türkgücü und SV Hösel wollen Revanche nehmen

An das Hinspiel in der Fußball-Kreisliga A bei Hilden 05/06 denkt Türkgücü Ratingen nur verbittert zurück. 0:7 ging es verloren, die höchste Niederlage seit ewigen Zeiten. Inzwischen allerdings hat Trainer Tansu Tokmat seine Truppe erheblich verbessert, aus den letzten acht Spielen wurden 17 Punkte eingefahren, und ein sicherer Mittelplatz ist erreicht (Rang 13). Jetzt steht die Revanche an, Sonntag 15 Uhr, Schwarzbachstraße. „Da ist Wiedergutmachung angesagt“, so der Pressewart Osman Eroglu. „Diese Pleite hat bei uns keiner vergessen.“ Es wird Bestbesetzung geboten.