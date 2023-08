Fußball, Kreisliga A Siege für Hösel und Türkgücü

Türkgücü Ratingen ist eine feine Heimpremiere in der Kreisliga A gelungen mit dem 3:0-Erfolg über SSV Erkrath. Mit dabei war erstmals in einem Punktspiel Torjäger Ömer Simsek, der mit seinem Doppelpack aufzeigte, welche Bedeutung er in der Mannschaft besitzt. Zudem traf in der Schlussphase Melik Aydin. Jedenfalls sind alle an der Schwarzbachstraße rundherum happy. Allem voran Vorstandsmitglied Osman Eroglu: "Die starke Teamleistung hat die Entscheidung gebracht. Denn nach der Pause war ständig der Wille erkennbar, dass die ersten Punkte hierbleiben. Dass es vor dem Wechsel nicht richtig rund lief, hat keine Bedeutung mehr." Am Sonntag hat sein Klub wieder Heimrecht, dann kommt der SC West II (14.30 Uhr).