Fußball : Hösel und Lintorf teilen im Kreisliga-Derby die Punkte

Lintorf Durch das 1:1 ist der SVH die Tabellenführung erst einmal wieder los. Die Gäste verzweifeln an RWL-Torwart Max Schwartz, ihr Trainer ist unzufrieden. Immerhin ist Hösel seit fünf Spielen unbesiegt, für die Lintorfer war es der erste Heimpunkt der Saison.

Der SV Hösel konnte sich nur einen Spieltag freuen über die am vergangenen Wochenende eroberte Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A. Beim Derby in Lintorf kamen die Blau-Weißen über ein 1:1 nicht hinaus, die Spitze sind sie damit erst einmal los, aber letztlich waren beide Vereine mit dem Ergebnis zufrieden. Für die Lintorfer, immerhin im sicheren Mittelfeld stehend, war es der erste Heimpunkt, und der SV Hösel ist seit fünf Spielen unbesiegt – er holte dabei 13 Punkte.

Vor der Pause tat sich auf beiden Seiten recht wenig, die Sicherheit stand vornean zwischen diesen beiden Erzrivalen. Und so meckerte während der Halbzeit auch Hösels Betreuer Dirk Kiontke: „Bei uns muss mehr kommen. Sicherlich, es ist sehr warm, das liegt einigen Spielern nicht, aber so viel Glück wie letzte Woche beim Sieg gegen Hilden, als die Entscheidung erst am Ende gefallen ist, haben wir nicht immer. Es ist ein Derby, wir sind Tabellenführer, das Spiel muss einfach gewonnen werden.“ Und kaum war der Wiederanpfiff ertönt, da gingen die Lintorfer in Führung. Sven Böhme kam durch eine schwache Höseler Abwehr leicht an den Ball und hatte bei seinem 19-Meter-Schuss zum 1:0 freie Bahn. Danach stand Lintorfs Torwart Max Schwartz unter Dauerbeschuss. Aber weder der nach vorne gepreschte Max Heckhoff an alter Wirkungsstätte, noch Florian Stoll oder Johannes Kunz, der eingewechselt wurde, konnten den überragenden RWL-Keeper überwinden. Der frühere Homberger war der beste Mann auf dem Platz. Sogar Hösels sportliche Führung war begeistert von dessen zahlreichen Paraden.