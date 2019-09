Fußball : Stoll schießt den SV Hösel an die Spitze der Kreisliga A

Stoll schießt den SV Hösel an die Spitze der Kreisliga A

Ratingen Gegen den erstaunlich starken MSV Hilden gelingt den Höselern der Siegtreffer erst spät. Rot-Weiß Lintorf siegt wieder auswärts: 1:0 beim SV Hilden Ost.

(wm) Der SV Hösel ist in der Fußball-Kreisliga A neuer Tabellenführer. Ihm kam das Scheitern des TSV Urdenbach in Gerresheim entgegen, und selbst bezwangen die Blau-Weißen den erstaunlich stark auftretenden MSV Hilden 3:2. Die Entscheidung wurde erst in der Endphase erzwungen. Trainer Senad Hecimovic warf alles nach vorne, mit einem Punkt wollte er sich nicht begnügen. Und aus diesem Druck heraus entstand das 3:2: Steffen Bahrs schoss aus der zweiten Reihe mit viel Wucht und den Abpraller konnte Florian Stoll mühelos einschieben. Hecimovoc: „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen. Eine Punkteteilung wäre eine Riesen-Enttäuschung gewesen. Aber diese Hildener haben uns das Leben ganz schön schwer gemacht.“