Start in die Saison In der Kreisliga A gibt es wieder ein Ratinger Trio

Der SV Hösel startet schon am Samstag um 16.30 Uhr beim alten Rivalen Rather SV. Die Schwarz-Weißen aus dem nahen Waldstadion haben nach ihren Bezirksliga-Abstieg nahezu die gesamte Mannschaft verloren und treten nun weitgehend mit der vergangenen Reserve an. Aber von einer leichten Aufgabe will der SVH-Boss Michael Rueber überhaupt nichts wissen: „Rath, das war immer ein ganz heißes Pflaster, und das wird sich nie ändern.“ Der 43-jährige Banker hat oft genug im blau-weißen Dress gegen diesen Nachbar gespielt, er kennt alles, was im diesem Derby so abgeht. „Wir gehen aber mit einer starken Mannschaft ins Rennen“, gibt er sich zuversichtlich. „Sieben neue Spieler sind dabei, alle können guten Fußball spielen. Nun hoffen wir, dass das in Rath auch gezeigt wird.“