Fußball, Bezirksliga : Kreuzbandriss bei Hösels Kapitän von Bonn

Hösel Der SV Hösel bangt um die Fußball-Karriere seines Kapitäns Marcel von Bonn, der sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Sein Ausfall vergrößert die offensiven Sorgen beim Kellerkind der Bezirksliga.

Marcel van Bonn wurde vor dieser Bezirksliga-Fußballsaison beim SV Hösel zum Spielführer gewählt. 40 Jahre ist er nun alt und auf allen Fußballplätzen ungemein beliebt. Vor allem dort, wo er überall gespielt hat: in Lintorf, beim Rather SV, bei Ratingen 04/19, und seit zwei Jahren in Hösel. Er ist immer ein Kämpfer erster Klasse. Und jetzt hat es ihn ganz bitter getroffen: Kreuzbandriss. Zugezogen hat er sich diese schlimme Knie-Verletzung beim Auftaktspiel in Rommerskirchen. Die Saison dürfte für den Routinier gelaufen sein, und wahrscheinlich bedeutet sie auch das Ende seiner langen und guten Fußball-Karriere.

Am Sonntag weilen seine Höseler, die immer noch auf den ersten Bezirksliga-Punkt warten (drei Spiele wurden bestritten), beim BV Wevelinghoven. Auch für die Neusser ist es nach dem Aufstieg das zweite Jahr in dieser Spielklasse, und auf ihrer Internet-Seite stellen sie klar, dass nur der Liga-Erhalt zählt. Inzwischen wurde den 15 Vereinen der Gruppe 1 auch mitgeteilt, dass es vier Direktabsteiger gibt. Am Neuhaus weiß man also, was in den kommenden Monaten auf die Blau-Weißen zukommt.