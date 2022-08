Fußball, Testspiele : So liefen die Generalproben der Kreisligisten

So liefen die Generalproben der Kreisligisten

Heiligenhaus/Tiefenbroich/Hösel Die Fußballer der SSVg Heiligenhaus kassieren eine deftige Packung im letzten Testspiel vor dem Start in die Kreisliga A, dagegen bleiben ASV Tiefenbroich und SV Hösel siegreich.

Ob man die SSVg Heiligenhaus nach den vielen Verstärkungen in der Sommerpause unbedingt zu den Favoriten der Kreisliga A Niederberg zählen muss, sei erst einmal dahingestellt. Im letzten Testspiel vor dem Saisonauftakt am kommenden Sonntag daheim gegen Union Velbert II wurde gegen die SG Benrath-Hassels jedenfalls eine deftige 1:4-Heimpleite bezogen. Die Düsseldorfer trafen im ersten Durchgang eigentlich wie sie wollten, 0:4 hieß es beim Wechsel.

Dann waren die Hausherren, die ihren Trainer Daniel Reuter nicht dabei hatten (Urlaub), ebenbürtig und kamen zum Ehrentor durch Mustafa Ali-Khan. Die Vorlage lieferte der von der SG Unterrath gekommene Antonios Sverkos. „Wir haben ein hartes Vorbereitungsprogramm hinter uns“, erklärte der Sportliche Leiter Deniz Top. „In dieser Woche lassen wir es im Training etwas ruhiger angehen, denn in der Meisterschaft wartet gleich eine Englische Woche auf uns. Aber diese SG Benrath ist auch keine Laufkundschaft. Sie ist der Topfavorit der Düsseldorfer Kreisliga A nach der Vizemeisterschaft in der letzten Saison.“

Vorher war die SSVg beim Landesligisten Rather SV zu Gast, die Schwarz-Weißen aus dem benachbarten Waldstadion siegten 3:2 (1:1). Der frühere Ratinger Stefan Prengel schoss die Heiligenhauser in Führung (26.), dann legten die Gastgeber ein 3:1 vor. Mikyu Kim, Tijan Sally und Habid Daff (36./72./78.) waren die Torschützen. Kurz vor dem Ende konnte der Heiligenhauser Torjäger Gjilf Shabani auf 2:3 verkürzen.

Der ASV Tiefenbroich hat nur zwei Vorbereitungsspiele bestritten. Das zweite Match nach dem Heimspiel gegen Ratingen 04/19 II (5:3) fand erneut daheim gegen den SV Lohausen II statt und wurde 6:2 (4:0) gewonnen. Max Kohmann, Luis Kunda, Burak Aksoy und Selly Aslangirei schossen die Pausenführung heraus, dann kam Lohausens Reserve zum ersten Ehrentor von Pascal Hannes. Für den ASV trafen anschließend Kim Habura und wieder Kunda, also stand es 6:1, und kurz vor dem Abpfiff erzielten die Gäste ihren zweiten Ehrentreffer durch Georgios Adamos. Saisonstart für die Tiefenbroicher ist am kommenden Sonntag um 15.30 Uhr beim Bezirksliga-Absteiger DSC 99.

Beim Tiefenbroicher A-Liga-Konkurrenten SV Hösel läuft es vorzüglich. Vor dem Meisterschaftsauftakt am nächsten Dienstag (9. August, 20 Uhr) bestritten die Blau-Weißen ihren letzten Test bei der gleichklassigen Heimaterde Mülheim, es war der erste Auswärtstest. Und der endete mit einem Kantersieg – 5:0 (3:0) gewann der SVH. Schon nach drei Minuten schoss Jan Kronauer seine Gäste-Elf 1:0 nach vorne, Levin Richter und Zugang Justin Murr erhöhten bis zum Wechsel auf 3:0. Dann trafen erneut Richter und kurz vor Schluss Niklas Oldörp. Die Blau-Weißen können also auch auswärts gut spielen. In den immer siegreichen Tests bisher (vier Siege) schossen sie stolze 18 Tore.