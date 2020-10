Fußball : SV Hösel spielt am Donnerstag gegen FC Büderich

HÖSEL Die Bezirksliga-Fußballer müssen überraschend schnell zum Nachholspiel antreten, nachdem der FC Büderich seine Corona-Probleme gelöst hat.

Senad Hecimovic, Hösels Fußballtrainer, der beschäftigte sich am Sonntagabend noch mit dem schlimmen 2:8 gegen den Tabellenführer Sparta Bilk, zudem erreichten ihn zahlreiche Anrufe. Die Sorgen um die übel aussehenden Verletzungen von Benny Schröder, Sebastian Höfig und Kevin Peuler hatten sich im Dorf herumgesprochen, Hösels Fußballfans wollten Auskünfte. Und dann kam noch eine ganz wichtige Nachricht: Am Donnerstag, 8. Oktober, 19.30 Uhr, muss das Bezirksliga-Nachholspiel beim FC Büderich bestritten werden. Die Corona-Probleme bei den Linksrheinischen sind ausgeräumt und der Verband will schnellstens wieder eine „ordentliche Tabelle“.

Aber Hecimovic, der Ex-Profi, den wirft so schnell nichts um. Er sagte: „Das Gute liegt darin, dass wir so im Spielrhythmus bleiben.“ Dann sprach er mit Torjäger Benny Schröder. Der 30-Jährige ist inzwischen, völlig überraschend, davon überzeugt, dass es sich um eine schmerzhafte Knieprellung handelt. „Der Benny ist ein harter Bursche. Sollte er am Donnerstag schmerzfrei sein, spielt er auch.“ Und wenn es nur ein Kurzeinsatz ist, der wuchtige Bomber und typische Stoßstürmer ist für den Höseler Angriff unersetzlich. Peuler ist krankgeschrieben, er erlitt einem Muskelfaserriß, das heißt vier Wochen Pause, und bei Höfig weiß man noch nicht so recht, wie es mit dem Fußgelenk aussieht.