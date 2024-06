Saisonende in der Fußball-Kreisliga Torreiches Ende in der Kreisliga A

Die unfassbare Auswärtsschwäche kostete den SV Hösel den angestrebten Bezirksliga-Aufstieg. Auch nun nur ein 5:5 (3:2) beim Tabellenvorletzten SSV Erkrath, das ist eine Blamage. Der Sportliche Leiter Mark Rueber erklärt das so: „Wir mussten mit dem letzten Aufgebot antreten. Aber irgendwie war auch dieses schwache Abwehrspiel ein Spiegelbild der gesamten Saison. So kann man nicht aufsteigen.“ Ehrliche Worte. Erkrath hielt die Klasse nur, weil es lediglich einen Absteiger gibt, der vorletzte Tabellenplatz reichte. Dabei sah es Mitte der ersten Hälfte ordentlich aus für die Höseler bei 3:1. Für Niklas Oldörp war der 1:1-Ausgleich das 24. Saisontor. Im Kasten stand Andreas Densborn, der eigentlich nur noch Hobbyfußballer ist. „Aber den Andreas traf an den fünf Gegentoren keine Schuld“, so Rueber. „Andreas hat sogar noch einige schwere Bälle gehalten. Die hält nicht jeder.“ Alles schwer zu fassen. Immerhin stellt der SVH den mit Abstand besten Angriff der Liga, aber ein Trost für die schwachen Auswärtsspiele kann auch das nicht sein.