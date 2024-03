Fußball, Kreisliga A Hösel enttäuscht in Halbzeit zwei, Türkgücü klettert weiter

Türkgücü Ratingen klettert weiter nach oben in der Kreisliga A. Jetzt siegten die Ratinger auch beim VfL Benrath mit 2:1, beide Tore schoss Ömer Simsek. Der 33-Jährige hat damit in den 18 Punktspielen 21 Tore geschossen. Beim 1:1 verwandelte er einen Elfmeter, Eren Sunmann holte ihn heraus. Und beim 2:1 köpfte Simsek die genaue Hereingabe von Emre Derin ein. Simsek musste nur noch den Kopf hinhalten. Dann die 80. Minute, da flogen Dalmis mit Gelb-Rot und Derin (Rot/Notbremse) vom Platz. Aber auch mit neun Mann wurde der knappe Vorsprung recht sicher verteidigt. Dazu meinte der Pressewart Osman Eroglu: „Stark, mit doppelter Unterzahl in Benrath die Punkte zu holen. Unser guter Lauf hält damit an.“ 21 Punkte sind es genau aus den vergangenen neun Spielen. Am Sonntag kommt Tusa 06 an die Schwarzbachstraße.