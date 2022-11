Fußball, Kreisliga A Es wird wieder brenzlig für den ASV Tiefenbroich

Eine Stunde war gespielt, Rot-Weiß Lintorf lag in der Heimbegegnung der Fußball-Kreisliga A gegen den FC Bosporus 2:3 zurück. Bei einer erneuten Lintorfer Niederlage wäre der Abstiegskampf zum Ende dieser Hinrunde jetzt wahrscheinlich schon aussichtslos geworden. Aber Trainer Thomas Eigert und sein stets klug beratender Co Theo Momm hatten eine zündende Idee. Die Offensive musste geändert werden, also kamen mit Marzio Menzler und Saliman Atyi zwei neue Offensivkräfte ins Spiel. Und plötzlich lief der RWL-Angriff komplett anders. Plötzlich wurden herrliche Angriffe gelaufen, mit viel Tempo, und Bosporus kam überhaupt nicht mehr dagegen an. So stand am Ende ein völlig verdienter 6:3-Sieg. Vor allem der 19 Jahre alte Menzler, der in dieser Endphase drei herrliche Tore schoss, war nicht zu bremsen, und jetzt hat RWL diesen FC Bosporus in der Tabelle erst einmal überholt. „Unglaublich, was mich dieses Spiel an Nerven gekostet hat“, sagte Momm. Am Freitag ist seine Truppe bereits wieder im Einsatz, beim DSC 99, 20 Uhr Anstoß. Da gilt es, nachzulegen, denn noch steht der Traditionsklub klar in der Abstiegszone.