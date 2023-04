Fußball, Kreisliga A Volle Konzentration im Titelkampf

Die SSVg Heiligenhaus schießt auf dem Weg zum Meistertitel der Bergischen Gruppe alles aus dem Weg. Elf Siege holte die Elf von Trainer Daniel Reuter zuletzt in Folge, und der einzige eventuelle Konkurrent Rot-Weiß Wülfrath schwächelt, wenngleich er am Donnerstagabend 3:0 gegen Türkgücü Velbert gewann. Zehn Punkte beträgt der Heiligenhauser Vorsprung, und am Sonntag, 15.30 Uhr, sollte auch Einigkeit Dornap an der heimischen Talburgstraße kein Problem bedeuten. In Dornap (Platz sechs) wurde 5:1 gewonnen.