Fußball, Kreisliga A Sieben auf einen Streich – Oldörp schreibt SVH-Geschichte

Niklas Oldörp hat am Sonntag beim unfassbaren 16:2-Kantersieg des SV Hösel über den SV Hilden Nord Vereinsgeschichte geschrieben. In der ersten halben Stunde schoss er für seine Blau-Weißen gleich zwei Hattricks. 6:1 hieß es da, der 25-Jährige war nicht zu bremsen, und so war früh alles entschieden in diesem Kreisliga-A-Match. „So etwas hat es hier noch nie gegeben“, sagte Mark Rueber, der Sportliche Leiter. Er muss es bestens wissen, er ist seit fast vier Jahrzehnten bei den Blau-Weißen. Nun ist seine Mannschaft auf Platz zwei geklettert, der Titelkampf ist neu entbrannt. Der noch vor wenigen Wochen völlig aussichtslos schien. Aber jetzt neun Siege in Folge haben die Tabellenlage total verändert, zumal die bisher führenden Mannschaften der SG Benrath-Hassels und des CfR Links patzten.