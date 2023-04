Fußball, Kreisliga A SSVg ist schon Bezirksligist, der SV Hösel kämpft darum

Zehn Siege in Folge hat die SSVg Heiligenhaus zuletzt gelandet und ist seit dem zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga A, Bergische Gruppe, stolzer Tabellenführer. Mit einem komfortablen 13-Punkte-Vorsprung auf den engsten Verfolger RW Wülfrath geht es nun in die letzten sieben Punktspiele. Der sofortige Wiederaufstieg ist gesichert, jetzt geht es um den begehrten Meistertitel. Am Sonntag müssen die Schützlinge von Trainer Daniel Reuter zum Abstiegskandidaten Grün-Weiß Wuppertal (15 Uhr, Sportplatz Löhrerlen). Alles spricht für einen weiteren Dreier des Tabellenführers. Der auswärts unbesiegt ist, das Hinspiel mit einem 6:1-Kantersieg beendete und sich in Top-Form befindet. Keine Frage, diese Heiligenhauser sind eine echte Bereicherung für die Bezirksliga. Und für die neue Saison dort meldet die SSVg in Mahmut Karaca die erste Neuverpflichtung. Der 20-Jährige wohnt in Ratingen, greift über die rechte Außenbahn an und kommt vom Landesligisten SG Unterrath.