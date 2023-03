Fußball, Kreisliga A Bei RWL und ASV schrillen die Alarmglocken

Der SV Hösel hat zuletzt sechs Siege in Serie gelandet, und ganz plötzlich sieht es in der Tabelle der Fußball-Kreisliga A für die Blau-Weißen sehr ordentlich aus. Als Tabellendritter beträgt der Rückstand zum Spitzenreiter SG Benrath-Hassels nur noch fünf Punkte. Zehn Spiele sind noch zu bestreiten, und Benrath schwächelte zuletzt beim 1:1 daheim gegen KSC Tesla. Die Höseler erwarten am Sonntag, 15.30 Uhr, den SSV Erkrath. Dort wurde im Hinspiel 1:3 verloren, das schmerzt immer noch am Neuhaus. Zumal die Gäste längst im Tabellenkeller stehen. Hösels Vereinsboss Michael Rueber dazu: „Die Chancen, noch Meister zu werden, sind minimal. Dennoch, wir schauen in diese Richtung, ganz klar, und wollen unsere Serie ausbauen. Dann sehen wir mal weiter.“ Trainer Benny Schröder stellt Bestbesetzung.