Fußball, Kreisliga A Für Hösel geht es im Heimspiel um Rang drei

Für den SV Hösel geht es im Heimspiel gegen den DSC 99 um Platz drei (15.30 Uhr, Neuhaus). Die Gäste sind aber gut drauf, schickten zuletzt Tusa 06 mit einem 5:1 Richtung Oberbilk und gewannen so ihre jüngsten drei Spiele. 15 Tore wurden in dieser Serie geschossen, da kommt also ein knallharter Gast an den Neuhaus. „Wir müssen auf jeden Fall erheblich besser spielen als zuletzt beim Sieg beim FC Bosporus“, sagt dazu Trainer Benny Schröder. Er weilte in dieser Woche in London, schaute sich das Champions-League-Spiel von Chelsea gegen Borussia Dortmund an.