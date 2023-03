Fußball, Kreisliga A RWL hofft auf weniger Absteiger

Die Fußballsaison abhaken und den Kreisliga-A-Abstieg jetzt schon in Kauf nehmen, das will niemand bei Rot-Weiß Lintorf. Auch wenn die Lage nach zuletzt fünf Niederlagen aussichtslos erscheint. Es ist mit acht Absteigern zu rechnen, es können aber auch ein paar weniger sein. Darauf hofft man an der Jahnstraße. Co-Trainer Theo Momm verfolgt jedenfalls genau die Ergebnisse von Ratingen 04/19 II in der Bezirksliga. „Wenn die Ratinger drinbleiben“, so Momm, „dann gibt es auch einen Absteiger weniger. Das wäre schon mal was.“ Dann weiter: „Es muss endlich ein Erfolgserlebnis her, das bessert die Stimmung umgehend“. Am Sonntag, 13 Uhr, kommt Wersten 04. Ein Gast, der das Heimspiel 1:0 siegreich gestaltete und als Neunter völlig befreit aufspielen kann.