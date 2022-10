Fußball, Kreisliga A : Hösels Offensive ist das Glanzstück

Torgefährlich: Hösels Finn Schröder (rechts). Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen/Heiligenhaus Der SV Hösel hat den zweitbesten Angriff der Düsseldorfer Kreisliga A und tritt nun in Oberbilk an. RW Lintorf und ASV Tiefenbroich brauchen Punkte, die SSVg Heiligenhaus räumt in Wuppertal alles ab.

Drei Siege hat der SV Hösel zuletzt gelandet, dazu endlich auch Auswärtsstärke gezeigt durch den Dreier in Wersten. Jetzt sind die Höseler dabei im Titelkampf der Fußball-Kreisliga A. Am Sonntag spielen sie beim SV Oberbilk (15 Uhr), dem Tabellensechsten. Auch so ein Team, das sich durchaus einiges ausrechnet im Gipfelrennen. Dennoch, die Höseler mit dem zweitbesten Angriff der Liga (13 Spiele/41 Tore) fahren mit reichlich Selbstvertrauen an den Seeheimer Weg. „Wir haben einen guten Lauf“, sagt dazu der Sportliche Leiter Mark Rueber. „Wir müssen allerdings mit diesem engen und dadurch ungewohnten Platz klarkommen.“

Und hinten sollte es besser passen, denn 26 Gegentore bisher, das ist eine Menge. Aber die Offensive, die gefällt. Da hat Trainer Benny Schröder, selbst einst ein Klassestürmer, glänzende Arbeit geleistet. Der Offensiv-Rechtsverteidiger Finn Schröder und der wuchtige Niklas Oldörp melden jeder bereits neun Tore, und auf links war Sebastian Höfig ähnlich erfolgreich (sieben). Sechs Punkte sind es bis zur Spitze, deshalb sollte auch in Oberbilk die Erfolgswelle anhalten. Geplant wird zudem in Kürze mit dem 19 Jahre alten Angreifer Fiete Kampmann, der in der Reserve beständig gute Leistungen zeigt (sechs Spiele/vier Tore).

Für den ASV Tiefenbroich und Rot-Weiß Lintorf wird sich der Kampf um den Klassenerhalt wegen des zu erwartenden Massenabstiegs mit bis zu acht Teams wohl die gesamte Spielzeit über erstrecken. Jeder Punkt zählt. Die zuletzt so krass enttäuschenden Lintorfer haben Heimrecht ab 13 Uhr gegen den Tabellen-Achten KSC Tesla. Lintorfs derzeitiger 14. Platz kann am Ende den Abstieg bedeuten. Einen Rang besser stehen die Tiefenbroicher, sie erwarten den SC West II (15 Uhr). Die Oberkasseler kommen sorgenfrei von Rang neun.