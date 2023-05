Fußball-Kreisliga B Höseler Reserve bejubelt den Titelgewinn

Der SV Hösel II ist Meister in der Fußball-Kreisliga B. Ob aber auch der Aufstieg gefeiert werden kann, muss abgewartet werden. Das liegt einzig und allein daran, ob die „Erste“ in die Bezirksliga aufsteigt. Jedenfalls besiegten die Höseler, die in der zehnten Minute in Unterzahl geraten sind (Gelb-Rot gegen Max Esken), den Post SV daheim mit 1:0 (0:0). Axel Werntges war der Schütze des Goldenen Tores (75. Minute). Und dann ging am Neuhaus die Post ab.