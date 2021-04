Fußball für Jugendliche : SV Hösel sucht noch Gönner für sein Fußballcamp

Hösel Der SV Hösel legt sein Camp aus dem Vorjahr neu auf: Der Fußballklub vom Neuhaus will im August zum zweiten Mal in seiner Vereinshistorie Jugendliche zwischen fünf und 15 Jahren begeistern.

Das gute Feedback sorgte für den Ruf nach einer Wiederholung in diesem Jahr, und die Höseler folgten dem Wunsch. Dafür reserviert haben sie das Wochenende vom 13. bis 15. August in der Hoffnung, dass sich die Einschränkungen durch die Pandemie dann in Grenzen halten. Für 99 Euro pro Person gibt es dann am Sportplatz Neuhaus das Camp mit Trainern aus dem Team von Hollyvent, zu dem unter anderem Thomas von Heesen, Stefan Schnoor, Holger Fach oder Dietmar Demuth zählen.