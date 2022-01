Fußball, Bezirksliga : Auswärtspunkte sind Hösels Ziel

Dario Mirosavljevic (links), hier noch im Trikot von Ratingen 04/19 II, ist neu beim SV Hösel. Foto: Blazy, Achim (abz)

Hösel Nur wenn es auch auf fremden Plätzen besser läuft, kann der Klassenerhalt für den SV Hösel gelingen. Trainer Benny Schröder zieht aber Zuversicht aus den guten Auftritten daheim in der Bezirksliga.

Am Sonntag hat der Fußball-Bezirksligist SV Hösel das Rückrunden-Vorbereitungstraining aufgenommen. Trainer Benny Schröder versammelte allerdings nur elf Spieler um sich, er sieht das aber locker: „Corona ging auch an uns nicht spurlos vorbei. Derzeit sind fünf Leute betroffen, ich hoffe aber, dass sie in Kürze wieder zur Verfügung stehen. Zudem sind einige im Wintersport. Wir haben aber noch acht Wochen Zeit, bis die Rückrunde startet.“ Auftaktgegner am 6. März ist daheim die SG Roki-Gill.

Nicht mehr dabei ist Tim Schabbach, den 20-jährigen Abwehrspieler zog es aus Studiengründen in die USA. Dafür kommt nun Dario Mirosavljevic neu dazu, der „Sechser“ spielte zuletzt bei RW Lintorf. Am 23. Januar beginnt die Testspielphase, erster Gegner daheim ist der ASV Mettmann, dann geht es nach Heiligenhaus (6. Februar). Der Rather SV, Türkgücü Velbert, Union Velbert und der FC Wülfrath sind die weiteren Gegner.