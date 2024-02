Fußball, Kreispokal Düsseldorf SV Hösel empfängt Turu im Pokal

Keine Spielpause gibt es an den „tollen Tagen“ für den SV Hösel. Die Blau-Weißen, Tabellenvierter der Fußball-Kreisliga A, bestreiten am Sonntag das erste Pflichtspiel des neuen Jahres. Das Halbfinale im Kreispokal wird ausgetragen, der große Traditionsverein Turu 80 kommt an den Neuhaus (Anstoß 15.30 Uhr). Die Oberbilker spielen nur noch in der Landesliga, also immer noch zwei Klassen höher als die Höseler, und belegen dort Platz neun. Nach unten besteht keine Gefahr, und auch nach oben hin ist kaum noch etwas auszurichten.