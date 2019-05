Fussball : SV Hösel hakt den Aufstieg nach Remis ab

RATINGEN Der Fußball-Kreisligist spielt gegen Hilden 05/06 nur 1:1. Lintorf verliert ersatzgeschwächt.

Und nun sieht auch Dauer-Optimist Senad Hecimovic, Hösels Trainer, keine Aufstiegschance mehr:“„Der Zug ist abgefahren. Egal, wir greifen neu an. Drei Zusagen von richtig guten Fußballern haben wir schon. Die Namen werden in Kürze bekannt gegeben.“ Mit den derzeitigen Spielern ist alles geklärt, keiner verläßt den SVH, wie Vize Markus Mayer erklärte.

Immerhin war auf seinen Torjäger verlass: Christian Schuh traf im Doppelpack, zum 2:2 und 3:2-Führung (55.), es waren in seinem 13. Einsatz seine Saisontore zehn und elf, aber die Punkte blieben in Düsseldorf auf dem Sparta-Platz. Dabei führte der RWL noch einmal durch Jen-Pierre Kurzen 5:4 (80. Elfmeter). Auch das reichte nicht. Top: „Wir alle sind froh, dass die Saison bald beendet ist. Elf Spieler galt es diesmal zu ersetzen.“

In der Kreisliga B kam es an der Sohlstättenstraße zum Derby zwischen dem ASV Tiefenbroich und RW Lintorf II. Die Lintorfer siegten 1:0 durch das goldene Tor von Marius Kurz (38.) und streben die Vizemeisterschaft an. Aufsteigen konnen die RWL-Cracks nicht, da die „erste“ in der A-Liga spielt.