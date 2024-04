Fußball, Kreisliga A SVH feiert dritten Sieg in Folge

Der SV Hösel hat Platz zwei in der Kreisliga A verteidigt, aber es war Schwerstarbeit beim 3:1 (0:0) im Heimspiel gegen die Sportfreunde Gerresheim. Immerhin ein Gast, der im unteren Drittel steht und daheim vom SVH 5:0 besiegt wurde. „Diesmal war es ein Spiel auf Messers Schneide“, sagt der Sportliche Leiter Mark Rueber. „Unsere Mannschaft hat aber rechtzeitig erkannt, dass es nur über einen Arbeitssieg geht. So wurden die drei Punkte gesichert.“ Ähnlich sah es Trainer Benny Schröder: „Die Mannschaft zeigte eine Reaktion auf die schwache erste Hälfte, und am Ende zählt der Dreier.“ Es war der dritte in Folge mit immerhin 13:2 Toren.