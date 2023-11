Fußball, Kreisliga A Der SV Hösel schießt sich warm

Die kleine Erfolgsserie von Türkgücü Ratingen mit zuletzt zwei Siegen in der Fußball-Kreisliga A wurde bei Wersten 04 gestoppt. Die Ratinger unterlagen 1:4 (0:2), haben sich aber ordentlich verkauft. Vor der Pause gelang den Hausherren ein Doppelschlag zum 2:0, dann der 1:2-Anschlusstreffer von Ömer Simsek. Özyaniz Turgay hatte ihn mustergültig freigespielt. Anschließend traf Simsek erneut, aber der Schiedsrichter entschied auf Abseits. In der Folgezeit ließen die Ratinger zwei weitere gute Ausgleichsmöglichkeiten liegen, und Wersten bestrafte dies mit zwei weiteren Treffern. Ratingens Pressewart Osman Eroglu sagte: „Die Niederlage ist verkraftbar. Wir waren im Abwehrbereich geschwächt, da sind zwei wichtige Spieler ausgefallen.“ Am kommenden Sonntag kommt GSC Hellas an die Schwarzbachstraße (15 Uhr). Eine Riesenchance, sich weiter von unten abzusetzen.