Fußball, Kreisliga A SVH siegt auch auswärts souverän

Die Hausherren wurden auch im zweiten Durchgang ständig in die Defensive gedrängt. Da war eigentlich zu jedem Zeitpunkt erkennbar, dass der SV Hösel den stärksten Angriff der Liga besitzt. Am kommenden Sonntag kommt Schwarz-Weiß 06 an den Neuhaus, 15.30 Uhr ist Anpfiff gegen den punktgleichen Tabellendritten. Da kann schon eine kleine Vorentscheidung fallen im Kampf um die Herbstmeisterschaft. Niklas Oldörp, in Gerresheim zweifach erfolgreich, liegt nun in seinen sechs Spielen bei neun Saisontreffern.