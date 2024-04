Fußball, Kreisliga A Türkgücüs schwarze Serie hält an

Dem SV Hösel ist wieder ein feines Heim-Schützenfest gelungen. Der Tabellenzweite der Kreisliga A ließ dem SC Unterbach keine Chance und siegte 7:2 (3:0). Dabei verdeutlichten die Blau-Weißen ständig, dass sie über den mit Abstand besten Angriff der Liga verfügen. Es beeindruckt einfach, wenn man den dribbelstarken Niklas Oldörp beobachtet. Oder den nie müde werdenden Luca Tunger. Oder links den schnellen Linksfuß Nico Polster. Und wenn dann noch die Abwehr ordentlich funktioniert, wie gegen diese überforderten Unterbacher, dann ist der SV Hösel in dieser Liga derzeit eigentlich kaum zu schlagen. So sah das auch der frühere Geschäftsführer Wolfgang Schulte: "Eine Stunde lang war es schon Fußball der Extraklasse, den wir geboten haben. Dann kam ein kleines Tief, das ist normal. 90 Minuten kann keine Mannschaft auf diesem Niveau und mit diesem Tempo spielen. Um so erfreulicher ist es, dass noch dieser Kantersieg gelang."