Fußball, Kreisliga A Die nächste Höseler Heim-Gala

Dem SV Hösel ist wieder eine großartige Gala-Heimvorstellung gelungen im Spitzenspiel der Kreisliga A gegen Schwarz-Weiß 06. 5:2 (1:2) setzten sich die Blau-Weißen durch, es war im fünften Saison-Heimspiel der fünfte Sieg. 30 Tore erzielten die Schützlinge von Trainer Benny Schröder dabei. In den ersten 20 Minuten hatten dessen Spieler aber gewaltige Probleme mit den Oberbilkern. „Die spielen einfach besser als wir“, sagte zu diesem Zeitpunkt Höseles Dauer-Beobachter Franz Rueber. Und als wenn seine Blau-Weißen genau hingehört hätten, wurde nun Einbahnstraßen-Fußball gespielt. Ununterbrochen ging es in Richtung des Tabellendritten. Riesenpech hatte bei 1:2 kurz vor dem Pausenpfiff Luca Tunger, sein Schuss aus fünf Metern prallte zunächst an den Pfosten und dann an die Latte.