Fußball, Kreisliga A SV Hösel und Türkgücü sind Favoriten gegen Kellerkinder

Im Umfeld des SV Hösel steht am Sonntag eigentlich nur die Höhe des Kreisliga-A-Heimsieges gegen den SC West II zur Debatte. Denn die Gäste aus Oberkassel haben eine ganz schwierige Saison zu bewältigen. Die „Erste“ steigt mit Pauken und Trompeten aus der Landesliga ab, ist abgeschlagenes Schlusslicht, und auch die Reserve wird es jetzt auf der Zielgeraden schwer haben, drin zu bleiben. Sie ist Vorletzter, es gibt aber nur einen Absteiger. Zudem hat sie die schwächste Abwehr der Liga und ist seit zehn Spielen sieglos. Was soll da beim SV Hösel, der Platz zwei zurückeroberte, schieflaufen? Dennoch warnt Trainer Benny Schröder: „Seht euch die Tabelle an. Ausrutscher sind streng verboten.“