Fußball, Bezirksliga : SV Hösel gibt nicht auf, solange es eine Restchance gibt

Hösel Rechnerisch ist der Abstieg des SV Hösel aus der Fußball-Bezirksliga noch nicht durch, deswegen gibt Trainer Benny Schröder auch nicht auf. Drei Spiele stehen noch aus, aber auch das Torverhältnis ist schlecht. Nun geht es nach Gnadental.

Drei Spiele hat der SV Hösel in der Fußball-Bezirksliga noch vor der Brust, dann geht es nach zwei Jahren wieder runter in die Kreisliga A. Mitentscheidend für den Abstieg waren die beiden Niederlagen zuletzt in Gerresheim und daheim gegen Sparta Bilk, sie bedeuteten den Sturz auf den vorletzten Tabellenplatz. Selbst wenn jetzt die letzten drei Spiele alle gewonnen werden, dürfte der Abstieg nicht zu verhindern sein, denn auch das Torverhältnis ist erheblich schlechter als das der anderen Kellerkinder DSC 99 und Uedesheim.

Es geht nun am Pfingstsonntag, 15 Uhr, zum Tabellenvierten DJK Gnadental. 2:2 endete das Hinspiel. Trainer Benny Schröder sieht die Aufgabe auf der anderen Rheinseite gelassen: „Beim VfB Stuttgart hat auch kaum noch einer daran geglaubt, dass die Bundesliga erhalten bleibt. Und dann hat er es mit einer tollen Energieleistung auf der Zielgeraden doch noch geschafft. Wer ein echter Fußballer ist, der gibt, so lange rechnerisch etwas drin ist, nie auf. Unsere Leistung war nicht entscheidend, dass wir abgestiegen sind, es waren einfach viele unglückliche Umstände.“

Stimmt, außer in Büderich waren seine Blau-Weißen in der Rückrunde kaum einmal wirklich unterlegen, aber die nötigen Punkte wurden nun einmal nicht eingefahren. An der kommenden Mannschaft wird auch längst am Neuhaus gefeilt. Bis auf Florian Heintzen, der in der Rückrunde aus Verletzungsgründen keine Rolle mehr spielte, ist bisher von Abgängen nichts bekannt.