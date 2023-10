Fußball, Kreisliga A Die Kreisliga A blickt nach Hösel

Am Sonntag blickt die gesamte Fußball-Kreisliga A nach Hösel. Dort, am Neuhaus, 15.30 Uhr, steht das große Verfolgerduell an zwischen dem SVH als Tabllenzweitem und dem punktgleichen Dritten Schwarz-Weiß 06. Ganz oben in der Tabelle steht unverändert der DSC 99 mit drei Zählern Vorsprung. Schwarz-Weiß hat eine schwere Zeit hinter sich mit dem Ausbrennen des Clubhauses und dem Durchgereicht-werden von der Landesliga bis in die Kreisliga A. Die Oberbilker haben das aber inzwischen verkraftet, in den letzten sieben Spielen gab es sechs Siege.