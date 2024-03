Fußball, Kreisliga A Schröder bleibt Trainer beim SV Hösel

Der SV Hösel ist bis auf fünf Punkte herangerückt an den neuen Kreisliga-A-Tabellenführer CfR Links. Aber klar ist, dass von Platz vier aus eine Erfolgsserie her muss, um oben noch heranzukommen. Trainer Benny Schröder will davon derzeit wenig wissen: „Wir planen von Spiel zu Spiel. Dann sehen wir mal, was herum kommt.“ Seine Truppe hat erneut Heimrecht, der Drittletzte SV Oberbilk kommt an den Neuhaus (Sonntag 15.30 Uhr). Da ist der SVH klarer Favorit, zumal Oberbilk zuletzt zwei Niederlagen bezog. Das 0:0 im Hinspiel war von den Blau-Weißen keine Meisterleistung. Zwölf Spiele sind es noch, Punktverluste sind verboten. Oberbilk kann nicht mehr absteigen, aufgrund des Rückzuges von GSC Hellas gibt es nur noch einen Absteiger. Und der sollte der ganz schwache SSV Erkrath sein.