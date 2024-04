Fußball, Kreisliga A SVH will Rang zwei halten, Türkgücü noch klettern

Der SV Hösel darf sich mit größter Wahrscheinlichkeit keinen Punktverlust in den letzten sieben Spielen der Fußball-Kreisliga A mehr erlauben, wenn die Bezirksliga-Rückkehr gelingen soll. Mit den beiden Siegen zuletzt und 10:1 Toren wurde Platz zwei zurückerobert, aber oben steht alles eng beieinander. Und der ärgste Verfolger, DSC 99, gegen den beide Spiele verloren gingen, hat bei zwei Punkten Rückstand ein Spiel weniger bestritten. Am Sonntag kommt der Viertletzte Sportfreunde Gerresheim an den Neuhaus (15.30 Uhr). Die Gäste, im Hinspiel 5:0 bezwungen, sind bei nur einem Absteiger wohl gerettet. Dennoch geht Hösels Trainer Benny Schröder auf Nummer sicher: „Egal wer der Gegner ist, es muss der Dreier her. Wir haben genug Punkte verschenkt.“ Dass mit Levin Richter und Leo Prusa zwei Defensiv-Spezialisten gelbgesperrt ausfallen, stört ihn weniger: „Wir haben einen großen Kader, das werden wir kompensieren.“