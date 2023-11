Fußball, Kreisliga A Die Kreisliga A blickt nach Hösel

Mit Hösel war oben zu rechnen, mit Bosporus dagegen nicht. Die Entwicklung ist in dieser Form eine Überraschung. „Gerechnet haben wir damit nicht unbedingt. Aber selbstverständlich genießen wir alle die augenblickliche Situation“, erzählt Trainer Kemalettin Demir. „Die Jungs sind alle extrem hungrig, das hätte ich so auch nicht erwartet.“ Wie hungrig der Tabellenführer ist, muss er nicht nur in der Kreisliga A zeigen, denn wie es der Spielplan eben möchte, empfängt Bosporus den SV Hösel schon am Mittwochabend, diesmal im Achtelfinale des Kreispokals (19.30 Uhr).