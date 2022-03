Fußball, Bezirksliga : SV Hösel geht optimistisch in die Rückrunde

Hösel Der Drittletzte der Fußball-Bezirksliga, der SV Hösel, hat alle Vorbereitungsspiele gewonnen und daheim aufsteigende Form gezeigt. Das macht Trainer Benny Schröder Mut für die anstehende Aufgabe gegen die SG Roki/Gil.

Zur Vorbereitung auf den Bezirksliga-Rückrundenstart am Sonntag, wo der SV Hösel die SG Roki/Gilbach erwartet (15.30 Uhr, am Neuhaus), hatte die sportliche Führung des SVH um Mark Rueber vier Testspiele vereinbart. Alle wurden gewonnen. Zunächst 4:2 bei der SSVg Heiligenhaus, dann 3:1 beim FC Wülfrath, 4:1 daheim gegen Türkgücü Velbert und dann zuletzt beachtlich das 2:1 daheim gegen Landesligist Schwarz-Weiß 06. „Das waren in der Regel ordentliche Leistungen“, sagt dazu Trainer Benny Schröder. „Aber wir sind jetzt einfach stärker als in der Hinrunde. Es gibt kaum Verletzungen, auch Corona nervt derzeit nicht, und jetzt muss einfach der nächste Schritt her. Nämlich ein Heimsieg am Sonntag gegen Roki-Gil.“ Das Hinspiel beim Saisonauftakt hat er in weniger guter Erinnerung, es ging 1:2 verloren. Da spielte der 31-Jährige mit, er schoss in der Endphase auch das Anschlusstor, aber für einen Punkt reichte es nicht mehr.