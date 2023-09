Fußball, Kreisliga A Hösel siegt, Türkgücü punktet

Türkgücü Ratingen hat in seinem dritten Auswärtsspiel der Kreisliga A den ersten Auswärtspunkt eingefahren. Bei Tusa 06 kam der Aufsteiger zu einem hoch verdienten 1:1 (1:0). Die Führung schoss Melik Aydin in der 27. Minute mit einer Einzelleistung. Die damit weiter sieglosen Gäste glichen aus, konzentrieten sich aber bis zum Abpfiff im Schwerpunkt auf die Verteidigung. So meinte Ratingens Pressesprecher Osman Eroglu: „Mit diesem Punkt ist Tusa wirklich gut bedient. Wir haben Pfosten und Latte getroffen. Mehrfach.“ Den besten Pfostenkracher produzierte Mekil Aydin in der 70. Minute. Kurz vorher hatte Tusa ausgeglichen. In der 85. Minute sah Tobias Pannier Gelb-Rot (zweites Foul). Aber Probleme gab es keine mehr beim Aufsteiger.