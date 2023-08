Fußball, Kreisliga A Türkgücü und Hösel feiern wieder

Überragend beim neuen Tabellenführer spielte wieder Niklas Oldörp. Vier Bälle setzte der laufstarke Angreifer den Gästen in die Maschen, ihn bekamen sie nie in den Griff. Sechs Tore hat der 25-Jährige damit jetzt in dieser noch so jungen Saison bereits auf seinem Konto – in erst drei Spielen! Aber auch stark war das gesamte Höseler Abwehrverhalten. Hilden wurde nach dem Anschlusstreffer zum zwischenzeitlichen 3:1 aus Sicht der Platzherren stärker, machte auf. Da wurde die Hintermannschaft durchaus gefordert. Was aber durchkam, war die sicherte Beute von Schlussmann Max Schwartz.