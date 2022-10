Fußball, Kreisliga A : SV Hösel dominiert ASV Tiefenbroich im Kreisliga-Derby

Hösel/Heiligenhaus Die Platzherren des SV Hösel gewinnen mit 5:1 gegen den ASV Tiefenbroich, die Gäste haben in Torwart Rene Frohnhoff ihren besten Akteur. In der Wuppertaler Gruppe siegt die SSVg Heiligenhaus mit 15:0.

Und so war deren Vorstandsmitglied David Ziegler auch reichlich sauer über diese Packung beim Erzrivalen: „Wir ließen überhaupt keinen Derby-Charakter erkennen“, so der frühere Stürmer. „Ich weiß auch nicht, was mit der Mannschaft los ist.“ Am Mittwoch geht die Saison schon weiter, die zweite Englische Woche steht an, GSC Hellas kommt um 19.30 Uhr an die Sohlstättenstraße. Die Höseler müssen reisen, es geht zu Kellerkind SV Hilden Nord (20 Uhr). Heimrecht haben auch die diesmal spielfreien Lintorfer, sie erwarten um 19.30 Uhr den SC West II.