Fußball in Ratingen Patzer für die A-Ligisten verboten

Sechs Spiele hat der SV Hösel als Tabellenzweiter der Fußball-Kreisliga A noch vor der Brust. Gelingt es, ihn zu verteidigen, ist der angestrebte Bezirksliga-Aufstieg gesichert. Es steht aber ein dorniger Weg an. Der Tabellendritte DSC 99 ist zwei Punkte zurück, hat ein Spiel weniger bestritten, und auch der Tabellenvierte FC Bosporus befindet sich ungebremst im Aufstiegsrennen. Dort spielen die Höseler am 12. Mai, und am 26. Mai, nach der kurzen Pfingstpause, kommt der Tabellenführer CfR Links an den Neuhaus. Mehr Dramatik geht nicht. Höseler Punktverluste sind überall verboten, freilich auch für die Konkurrenz. Wer patzt?