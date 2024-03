Fußball, Kreisliga A Türkgücü im Pech, SV Hösel siegt

Der SV Hösel hat in der Kreisliga A den aufstiegsberechtigten zweiten Tabellenplatz zurückerobert. Mit einer Glanzvorstellung im zweiten Durchgang ließen die Blau-Weißen dem SV Oberbilk keine Chance und landeten mit 6:0 (1:0) einen Kantersieg. Trainer Benny Schröder saß nicht auf der Bank (Grippe). Dennoch war er über den Verlauf des Spiels bestens informiert. „Jetzt freuen wir uns alle erst einmal über die gute Tabellenlage“, erklärte er. Wissend, dass der DSC 99 ein Spiel weniger bestritten hat und im Nachholspiel bei einem Sieg den SVH wieder verdrängen kann. Sein Assistent Christian Timp vertrat ihn und meinte: „Der Sieg ist etwas zu hoch ausgefallen. Dennoch ist es beachtlich, dass kein Gegentor hingenommen wurde. Oberbilk spielte eigentlich ordentlich. Unsere Abwehr hatte da einiges zu tun. Daraus entwickelten sich gute Spielzüge.“ So wurde beim 4:0 ein Oberbilker Eigentor mit viel Offensivdruck erzwungen. In den letzten drei Spielen holte der SVH sieben Punkte, und am kommenden Sonntag kommt der DSC 99 an den Neuhaus. Spannung pur dort also jetzt schon.