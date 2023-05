Fußball, Kreisliga A Spannung oben wie unten in der Kreisliga A

Fünf Spieltage stehen noch aus in der Fußball-Kreisliga A, und sowohl der Titelkampf als auch die Abstiegsfrage sind von höchster Dramatik geprägt. Kann der SV Hösel als Tabellenzweiter den Spitzenreiter SG Benrath-Hassels noch einholen? Die Düsseldofer stehen einen Punkt besser, haben aber ein Spiel weniger bestritten. Am Sonntag spielen sie beim Absteiger FC Büderich II, bereits um 12.45 Uhr, dort ist ein Ausrutscher eher unwahrscheinlich. Die Höseler müssen sich ganz auf sich konzentrieren. Zuletzt wurden unglaubliche elf Siege in Serie gelandet, sie spielen um 15.30 Uhr bei Hilden 05/06. An das Hinrundenspiel, es ging 1:3 verloren, gibt es nur ungute Erinnerungen. Also - voll auf Sieg powern, das muss für die Truppe von Trainer Benny Schröder mit dem besten Angriff der Liga die einzige Devise sein. Hilden ist Tabellenfünfter, nach oben hin klar abgeschlagen.