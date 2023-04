Fußball, Kreisliga A SV Hösel landet den zehnten Sieg in Folge

Die Entscheidung um den Meistertitel in der Bergischen Kreisliga A ist vertagt. Die SSVg Heiligenhaus verlor das Spitzenspiel beim einzigen Verfolger RW Wülfrath ersatzgeschwächt mit 3:7 (1:3), es war nach zuletzt zehn Siegen in Folge die erste Auswärtsniederlage in dieser Saison. Übel nimmt das niemand an der Talburgstraße. Nun können die Schützlinge von Trainer Daniel Reuter den Meistertitel daheim feiern, und zwar am Sonntag im Heimspiel gegen den ASV Mettmann II (15.30 Uhr). Und ein Heiligenhauser freute sich dennoch in Wülfrath – Christos Karakitsos. Der 36 Jahre alte Torjäger schoss alle drei SSVg-Treffer.