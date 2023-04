Fußball, Kreisliga A Siege sind Pflicht für die Teams der Kreisliga A

Auch im Spitzenspiel beim Verfolger RW Wülfrath wird der souveräne Bergische Tabellenführer SSVg Heiligenhaus keine Bestbesetzung stellen. Die Reserve, so Co-Trainer Ali Sreij, hat Vorrang. Sie soll aufsteigen. Heiligenhaus, im Hinspiel den Wülfrathern daheim 1:2 unterlegen (erste Saisonniederlage), hat noch fünf Spiele zu bestreiten, der Aufstieg ist gesichert, und alle sind fest davon überzeugt, dass auch der Meistertitel geholt wird. Gelingt am Sonntag in Wülfrath der Sieg, ist dieser perfekt. Denn die Wülfrather haben in der Woche in Mettmann verloren. Anstoß am Sonntag beim Verfolger ist um 13 Uhr, Silberberger Weg. Auswärts ist die SSVg unbesiegt.