Fußball, Kreisliga A Hösel muss Absteiger Lintorf die Daumen drücken

Am vergangenen Sonntag weilte die nahezu komplette Sportliche Führung des SV Hösel an der Tiefenbroicher Sohlstättenstraße. Sie hoffte, durch das berühmte Daumendrücken, dass der gastgebende ASV der SG Benrath-Hassels in der Kreisliga A ein Bein stellen kann. Aber nach gut einer Stunde traten alle Höseler, sie waren spielfrei, die Heimfahrt an. Der Tabellenführer aus dem Düsseldorfer Norden, 4:0 siegreich, trumpfte einfach viel zu überlegen auf. Was bleibt dem SVH da, als zu hoffen, dass eventuell die Lintorfer am Sonntag gegen diese Benrather siegreich sind? Holt die SG den überall erwarteten Dreier, ist sie einen Spieltag vor Saisonschluss Meister. Hinzu kommt: Die beiden Ratinger Vereine sind wenig befreundet, auch das spricht gegen eine Sensation an der Jahnstraße (Anstoß 13 Uhr). Zudem müssen die Höseler erst einmal ihre Aufgabe erledigen, es geht zum gesicherten DSV 04. Das Heimspiel beim 4:1 war kein Problem, aber in der Rückrunde trumpfte der DSV, so mit zwei Siegen zuletzt, erheblich stärker auf. Dennoch, der SV Hösel kann rundherum stolz auf diese Saison sein, denn nun 14 Siege in Serie, das gab es noch nie am Neuhaus.