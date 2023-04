Fußball, Kreisliga A Der SV Hösel feiert seinen siebten Sieg in Folge

Zwei Minuten später war Erkraths Keeper dann gegen einen tollen Kopfball von Schröder nach Ecke von Nick Hartmann völlig machtlos. 2:0, die Partie schien entschieden. War sie aber nicht, denn in der Nachspielzeit leistete sich Max Schwartz einen dicken Torwartfehler. Ein auf seinen Körper geschossener Weitschuss glitt ihm durch die Arme. In der Restspielzeit hatte er SVH dennoch keine Probleme mehr, diesen knappen Vorsprung zu verteidigen. Und so meinte der jetzt im Vorstand mitwirkende Ex-Breitscheider Daniel Ringel nur: „Immerhin war es so noch einmal spannend.“ So kann man es auch sehen, aber auf die letzten Zittersekunden hätten die Fans vom Neuhaus gerne verzichtet. Neben Oldörp, der vorne ein Riesen-Laufpenum leistete, gefiel auch der Schütze zum 1:0, Tim Jessett. Der hatte nach seinem Führungstreffer noch Pech mit einem Pfostenkracher (43.). Am Gründonnerstag müssen die Höseler zum Derby nach Tiefenbroich. Anstoß 20 Uhr.